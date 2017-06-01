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В Петергофе появился фонтан со световыми эффектами (ФОТО)

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© Фото: vk.com/spb_novosti

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Максимальная высота струй - 14 метров.

В Петергофе открыли новый фонтан. Он был запущен накануне в среду, 31 мая, на Торговой площади.

Фонтан был открыт в рамках культурной программы ПМЭФ и стал подарком «Сбербанка». На открытии присутствовал его директор Герман Греф и вице-губернатор  Петербурга Николай Бондаренко.


Фото: vk.com/spb_novosti
 

Конструкция фонтана позволяет создавать туман, водные шоу со световыми и музыкальными эффектами и «водный экран» - завесу, на которую можно проецировать лазерное шоу. Также новый фонтан может выпускать струи в виде комет и широких белых столбов. Для этого фонтан будет необходимо доработать.


Фото: vk.com/spb_novosti
 

Максимальная высота струй - 14 метров

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