В Петергофе появился фонтан со световыми эффектами (ФОТО)

В Петергофе открыли новый фонтан. Он был запущен накануне в среду, 31 мая, на Торговой площади.

Фонтан был открыт в рамках культурной программы ПМЭФ и стал подарком «Сбербанка». На открытии присутствовал его директор Герман Греф и вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.



Фото: vk.com/spb_novosti

Конструкция фонтана позволяет создавать туман, водные шоу со световыми и музыкальными эффектами и «водный экран» - завесу, на которую можно проецировать лазерное шоу. Также новый фонтан может выпускать струи в виде комет и широких белых столбов. Для этого фонтан будет необходимо доработать.



Фото: vk.com/spb_novosti

Максимальная высота струй - 14 метров