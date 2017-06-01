Одна из голодающих дольщиц ГК «Город» госпитализирована

Дольщица ГК «Город» Татьяна Симонова, которая накануне, 31 мая, присоединилась к бессрочной голодовке, госпитализирована. Днем в четверг, 1 июня, у женщины резко поднялось давление, и врачи скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации, сообщается в группе дольщиков.

Накануне, 31 мая, пятеро дольщиков ГК «Город» объявили бессрочную голодовку. Она началась накануне Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Ее участники надеются, что таким образом смогут привлечь внимание президента Владимира Путина, который приедет в Северную столицу.

Позже, около 16: 00, четверых протестующих задержали и доставили в 74-е отделение полиции. В их отношении составили протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга).

Сергея Петрова оштрафовали на 10 тыс. рублей, сейчас судья рассматривает дело главы инициативной группы Аллы Андреевой. Суд над госпитализированной Татьяной Симоновой, которой также вменяют нарушение правил массовых акций, назначен на пятницу, 2 июня.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», дольщики требуют возобновления работ на недостроенных объектах. По их словам, сейчас из 13 домов, которые начала возводить компания "Город" братьев Руслана и Максима Ванчуговых, впоследствии арестованных за крупное мошенничество, строятся только два. Надежды на нового инвестора, сына бывшего вице-губернатора Михаила Маневича Артема Маневича, могут не оправдаться, так как в отношении него тоже может вскоре начаться процедура банкротства.

ГК «Город» возводит в Петербурге три жилых комплекса: - два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. Дома рассчитаны более чем на пять тысяч квартир. Первую очередь должны были сдать в 2013 году, но осенью того года у компании начались проблемы и стройка остановилась.