В Петербурге суд оставил под стражей восьмерых предполагаемых вербовщиков ИГ

Октябрьский райсуд Петербурга продлил до 4 сентября арест обвиняемым в вербовке людей в террористические организации, сообщает в четверг, 1 июня, пресс-служба петербургских судов.

Под стражей остаются двое уроженцев Узбекистана Журабек Муратов и Феруза Инаков, а также выходцы из Киргизии Исламбек Ойбек, Азизбекян Рустамов, Бахадир Мадрахимов, Феруза Инаков, Атабек Рустамов и Шухрат Сатымбаев.Согласно версии следствия, с ноября 2015 года они вербовали в Петербурге выходцев из среднеазиатского региона в террористические организации "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (являются запрещенными в РФ).

В СК РФ добавили, что связь задержанных с предполагаемым исполнителем теракта в петербургском метро 3 апреля, не установлена.

Ранее, 30 мая, московский Басманный суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в метро Петербурга. Речь идет о десяти выходцах из Средней Азии – это Аброр Азимов, Акрам Азимов, Садик Ортиков, Шохиста Каримова, Азамжон Махмудов, Ибрагимжон Эрматов, Дилмурод Муидинов и Махамадюсуф Мирзаалимов, Сайфилла Хакимов и Бахрам Эргашев.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" (Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).

Ранее, 25 мая, стало известно, что задержанные в Петербурге и Москве сообщники террориста-смертника планировали расстрелять толпу из автоматов. Все задержанные 11 террористов - выходцы из Центральной Азии. Против них возбуждено уголовное дело