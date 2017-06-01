Новый стадион «Зенита» в Купчино внесен в генплан Петербурга

Смольный включил в генеральный план развития Северной столицы новый стадион для «Зенита» во Фрунзенском районе, передает «Фонтанка». Он будет расположен на территории площадью 25 гектаров недалеко от станции метро «Купчино», вдоль реки Волковки, Волковского канала и Шушарского ручья.

Концепция будущей постройки включает в себя размещение на этой территории стадиона на 20 тыс. зрителей, баскетбольного комплекса на 5 тыс. мест, крытых и открытых футбольных полей, учебного корпуса с гостиницей-интернатом и техническими постройками. Разработкой проекта занималось ООО «Проектно-прозводственная фирма „А.Лен“» Сергея Орешкина.

В настоящий момент КГА ведет разработку проекта планировки территории. Сроки строительства спорткомплекса будут определены после утверждения этого документа, когда формирование земельного участка будет завершено.

Стадион «Зенит-арена», строительство которого уже завершилось на Крестовском острове, вмещает 68тыс. футбольных болельщиков и до 80 тыс.зрителей.