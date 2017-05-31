Рунет хотят защитить от выключения из-за рубежа

В 2018 году планируется законодательно закрепить правовой статус российского сегмента сети интернет, а также его инфраструктуры - реестр адресов, маршрутно-адресной информации, корневых серверов, сообщают «Известия».

Необходимость защитить Рунет от отключения из-за рубежа вызвана результатами проведенных несколько лет назад исследований. Они показали существование опасности отключения интернета в России от остального мира.

Глава рабочей группы «Информационная безопасность» Илья Массух рассказал изданию о имеющейся уязвимости. «Результаты учений показали, что кто-то может отключить Интернет на территории России. Важно предотвратить даже саму возможность этого отключения, чтобы наш виртуальный мир сохранялся вне зависимости от событий в мире», - заявил Массух.

По его словам, существуют разные способы лишить россиян возможности нормально использовать всемирную пацтину. «Можно выключить корневые серверы DNS. Если ваш компьютер не будет «разрешать» DNS, у вас Интернет нормально работать не сможет. Чтобы не пришлось учить людей вводить числовые IP-адреса, например, 192.162... и т.д., в программе «Цифровая экономика» планируется создать в России DNS-серверы», - подчеркнул собеседник издания.

Проект программы «Цифровая экономика» подразумевает, что к 2021 году будут созданы и начнут работать элементы инфраструктуры российского сегмента сети интернет на территории России, а также будет устранена возможность отключения национального сегмента иными государствами.