Станцию «Маяковская» открыли после проверки

В Петербурге станцию «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» открыли для пассажиров после проверки.

Как сообщают в подземке, пятнадцать минут потребовалось специалистам, чтобы определить безопасность оставленного на платформе предмета.

По сообщениям очевидцев, это была копилка в виде кошки, которую кто-то оставил у двери к поезду.