В Петербурге «тайм-аут» для суточных проездных снизят до 20 минут

В Петербурге с четверга, 1 июня, суточными проездными можно будет пользоваться через каждые 20 минут, сообщают в городской подземки.

С первого летнего дня билетами на сутки, 2 суток, 3 суток, 4 суток, 5 суток, 6 суток и 7 суток можно будет пользоваться через каждые 20 минут. Прежде «тайм-аут» составлял полчаса.

Стоимость суточных проездных варьируется от 180 рублей за 1 сутки до 680 за неделю.

Суточный проездной рассчитан на поездки на метро и на наземном общественном транспорте.

При этом временные ограничения отсутствуют при использовании единого проездного – «Подорожника», но только первая поездка оплачивается с учетом скидки. Все остальные поездки в течение десяти минут идут по максимальному действующему тарифу.