На время Кубка конфедераций закроют движение судов только у Крестовского острова

Глава Минтранса РФ Максим Соколов подписал приказ, согласно которому в дни проведения Кубка Конфедераций будет введен частичный запрет на проход судов в Петербурге.

Запрет для плавания в части акватории города с 12:00 до 24:00 будет установлен 17, 22, 24 июня, а также 2 июля. В эти дни на стадионе «Зенит-арена» состоятся матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017 года.

Ограничения на проход судов вводятся только на участке Петровского фарватера Невской губы, прилегающем к Крестовскому острову.

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Эти ограничения не коснутся судов, привлеченных к проведению Кубка Конфедераций и обеспечению его безопасности. Под запрет также не попали суда, обеспечивающие судоходство, а также суда, владельцы которых имеют право на посещение объектов Кубка Конфедераций.

Как подчеркнули в Комитете по транспорту, никаких других ограничений по водному транспорту вводить не планируется.

При этом с 1 июня по 4 июля в связи с проведением в России Кубка Конфедераций FIFA вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства в Москве, Петербурге, Сочи и Казани. Ограничения вводятся в воздушном пространстве радиусом 110 км от стадионов, на которых пройдут игры, до высоты 8 100 метров.



Фото: комитет по транспорту

Ранее, 17 апреля, Минтранс опубликовал постановление, согласно которому с 1 июня по 4 июля будут закрыты акватория Невы и все каналы Петербурга для парусников, маломерных и прогулочных судов. Также предполагалось, что будут закрыты водные артерии Москвы и морской порт Сочи.

Такая инициатива вызвала массу протестов со стороны туристических компаний города, которые заявили, что опасаются больших денежных потерь. Позже, 21 апреля, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к главе министерства транспорта России Максиму Соколову, в котором обратил его внимание, что остановка судоходства распространится на все водные пути региона. По его словам, от запрета пострадают морские порты, включая Большой порт Петербурга.

Позже Министерство транспорта РФ опровергло информацию о перекрытии всей акватории.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля: финал.