Большой проспект В.О. открыли для транспорта

В среду, 31 мая, в Петербурге открылось движение автомобилей на участке Большого проспекта В.О. от 1-й линии до 22-23-й линий.

Сейчас здесь завершается благоустройство окружающей территории и нанесение дорожной разметки.

При этом для водителей закрыт участок Большого проспекта В.О. от 24-25-й линий до 22-23-й линий. Проезд автомобилей невозможен в связи со строительством станции метро «Горный институт». Заказчиком работ является комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Реконструкция тепломагистрали началась в мае 2015 года. В «Теплосети Петербурга» пообещали, что в июле уложат второй слой асфальта на проезжую часть проспекта.