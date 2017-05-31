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Полиция прогнала защитников парка Малиновка от стен ЗакСа

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© Фото: организаторы акции

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«Депутаты, отстаньте уже от Малиновки», - было написано на одном из плакатов.

В среду, 31 мая,  у входа в Заксобрание Петербурга должен был состояться митинг в защиту парка Малиновка, но полиция и охрана Мариинского дворца прогнали активистов от стен петербургского парламента, сообщила «Санкт-Петерубрг.ру» координатор инициативной группы в защиту парка Марианна Алферова.

«Сначала нас попросили отойти от входа в ЗакС на 3-5 метров. Затем нас попросили отойти все дальше и дальше – в итоге мы оказались под дождем у самого памятника Николаю I». В итоге наших плакатов вряд ли увидел кто-нибудь из депутатов», - уточнила Алферова.

Фото: организаторы акции
 

Недовольство активистов вызвала новость о том, что депутаты вновь хотят перевести часть парка в зону деловой застройки. Как уточнила координатор группы защиты парка, в этот раз такая инициатива пошла от депутата-единоросса Андрея Анохина.

«Удивительно, что слушания по генплану уже завершились и все – казалось, что конфликт исчерпан. Теперь вдруг начали говорить о деловой застройке части парка», - добавила Алферова.

Ранее в 2015 году между Законодательным собранием Петербурга и Смольным возник конфликт - депутаты приняли генплан, по которому участок парка Малиновка площадью 2,1 гектара все же будет отдан служителям культа под застройку церковью (соответсвующую поправку в документ внес Виталий Милонов), однако правительство в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступила против. Позже строительство храма было отменено.

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