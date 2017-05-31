В Петербурге последний день весны будет дождливым

В среду, 31 мая, в Северной столице будет облачно и дождливо. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Ветер днем ожидается юго-западный, западный скорость 6-11 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +14 до +16 градусов.

Атмосферное давление ночью понижалось, а днем будет слабо повышаться.

В настоящий момент в Петербурге +9 градусов, местами дожди.