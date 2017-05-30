Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

Басманный суд Москвы во вторник, 30 мая, продлил арест всем десятерым фигурантам уголовного дела, которое было возбуждено после теракта в метро Петербурга.

Речь идет о 10 выходцах из Средей Азии - Аброр Азимов, Акрам Азимов, Садик Ортиков, Шохиста Каримова, Азамжон Махмудов, Ибрагимжон Эрматов, Дилмурод Муидинов и Махамадюсуф Мирзаалимов, Сайфилла Хакимов и Бахрам Эргашев, передает РБК.

Аброр Азимов был арестован, так как накануне теракта созванивался с предполаагемым террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым. Сам подсудимый вины не признает и ранее заявлял, что не знал о том, что участвует в подготовке теракта.

Его брат Акрам якобы занимался подделкой документов для некой террористической организации, которая может быть причастна ко взрыву в метро

О роли Ортикова и Каримовой в организации теракта следователи не говорят. Однако уточняется, что при обысках у них были обнаружены оружие и боеприпасы.

Как стало известно ранее, в ходе заседания следователь приобщил к материалам дела допрос Эрматова, во время которого он сообщил, что бомбу, найденную по месту его проживания, он получил от Акбаржона Джалилова – предполагаемого террориста-смертника.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" (Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).

Ранее, 25 мая, стало известно, что задержанные в Петербурге и Москве сообщники террориста-смертника планировали расстрелять толпу из автоматов. Все задержанные 11 террористов - выходцы из Центральной Азии. Против них возбуждено уголовное дело