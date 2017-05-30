В автобусах Петербурга названия остановок начали объявлять на английском языке

В Петербурге названия остановок, которые звучат в десяти маршрутах автобусов, продублировали на английском языке, сообщает «Пассажиравтотранс».

Названия остановок на английском также транслируют на внешних маршрутных указателях. Названия переведены, к примеру, в маршрутах №№ 3, 27, 49, 181.

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Перевод маршрутов связан, в том числе, с предстоящими международными спортивными мероприятиями в Северной столице. Так, в июне в Петербурге пройдут матчи Кубка конфедерации, а в следующем году и Чемпионата мира по футболу. При этом после окончания матчей перевод остановок не исчезнет.

Эксперимент с размещением англоязычной информации в автобусах начался в 2015 году на маршруте № 39, который следует в аэропорт Пулково.