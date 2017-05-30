Суд продлил арест пятерых фигурантов дела о теракте в Петербурге

В Москве Басманный суд на три месяца продлил срок ареста пятерых фигурантов дела о теракте в метро Петербурга, в том числе предполагаемого организатора теракта Аброра Азимова.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении С. В. Хакимова, С. З. Ортикова, А. А. Азимова, И. Б. Эрматова, Д. Ф. Муидинова", - проиводит ТАСС вердикт судьи Артура Карпова.

Азимову срок ареста продлен до 17 сентября, остальным - до 6 сентября.

Как стало известно ранее, в ходе следователь приобщил к материалам дела допрос Эрматова, во время которого он сообщил, что бомбу, найденную по месту его проживания, он получил от Акбаржона Джалилова – предполагаемого террориста-смертника.

Ожидается, что во вторник Басманный суд также рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении еще пятерых обвиняемых по делу.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" (Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).

Ранее, 25 мая, стало известно, что задержанные в Петербурге и Москве сообщники террориста-смертника планировали расстрелять толпу из автоматов. Все задержанные 11 террористов - выходцы из Центральной Азии. Против них возбуждено уголовное дело

Прежде СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре прошлого года.