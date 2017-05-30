Метрополитен Петербурга оспорит результаты проверки после теракта

ГУП «Петербургский метрополитен» намерено оспорить результаты проверки Ространснадзора, в ходе которых были выявлены нарушения правил антитеррористической безопасности. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил глава метрополитена Вадим Гарюгин.

Ранее Life, сообщил, что надзорное ведомство выявило 18 серьезных нарушений в правилах антитеррористической безопасности в петербургской подземке.

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В Ространснадзоре считают, что в некоторых местах пункты досмотра были неправильно оборудованы. К примеру, отсутствовали камеры, не было заграждений, досмотр проводили сотурдники, котоыре не прошли соответствующую подготовку.

Проверка началась 3 апреля, сразу после теракта. Он произошел днем на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" (Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).