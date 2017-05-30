В Петербурге появились бесплатные электрозаправки

Во вторник, 30 мая, «Ленэнерго» презентовало сеть собственных электрозаправочных станций. Всего в Петербурге и Ленобласти компания установила 15 зарядных станций для электромобилей, мощность которой — не менее 22 кВт.
Как минимум до конца 2017 года заправки будут работать бесплатно, пообещал и. о. генерального директора «Ленэнерго» Роман Бердников. По его словам, в проект было вложено около 30 млн рублей.
«Если потом заправка станет платной, то цена не будет превышать себестоимость»,— приводит его слова Коммерсантъ.
В настоящий момент в Петербурге зарегистрировано 47 электромобилей. В 2018 году «Лнэнерго» планирует установить еще 30 станций.
Адреса открывшихся электрозаправок:
— Аэропорт Пулково
— ТРК Галерея
— Футбольная аллея, 8
— Северная дорога, 12
— Северная дорога, 27
— Южная дорога, 21
— улица Здоровцева, 11
— улица Моисеенко, 18
— Пулковское шоссе, 35, к. 4 лит. Б
— набережная Обводного канала, д. 24 лит А
— на пересечении улицы Парашютная с дорогой в Каменку
— улица Руставели, 61, к. 2
— набережная Обводного канала, 118
— улица Савушкина, 141, лит.Б
— проспект Стачек 99
— Всеволожский район, деревня Кудрово, Мурманское шоссе, 12 км
— Всеволожский район, западнее поселка Бугры, пересечение КАД и автодороги Петербург-Скотное.