Фигурант дела о теракте в метро Петербурга рассказал о происхождении бомбы в своей квартире

Один из фигурантов дела о теракте в петербургском метро Ибрагимжон Эрматов заявил в суде, что бомбу, которая была найдена по месту его проживания, он получил от Акбаржона Джалилова – предполагаемого террориста-смертника.

Следственные органы просят суд о продлении ареста 10 обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро. Во вторник, 30 мая, суд рассматривает данное ходатайство, сообщает Интерфакс.

Читайте также:

Смольный отказался от выплат компенсаций 25 пострадавшим при взрыве в метро

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" (Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).

Ранее, 25 мая, стало известно, что задержанные в Петербурге и Москве сообщники террориста-смертника планировали расстрелять толпу из автоматов. Все задержанные 11 террористов - выходцы из Центральной Азии. Против них возбуждено уголовное дело

Прежде СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении теракта в петербургском метро Акбарджон Джалилов был депортирован из Турции в декабре прошлого года.