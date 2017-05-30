ЕСПЧ обязал РФ выплатить 38 тыс. евро из-за нарушений на думских выборах 2011 года в Петербурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим решением обязал Российскую Федерацию выплатить 38 тыс. евро по жалобам на нарушения прав во время выборов депутатов Госдумы в декабре 2011 года.

Иски в суд в Страсбурге подали несколько депутатов от партии "Справедливая Россия", а также несколько наблюдателей, которые следили за проведением выборов в Петербурге. Это кандидат в депутаты Андрей Давыдов и члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса: Ольга Андронова, Татьяна Николаева, Алексей Андронов, Евгений Сизенов и наблюдатель Алла Николаева.

Позже к жалобе присоединились эсеры Николай Паялин, Геннадий Трусканов, Алла Пушкарева и Сергей Шестаков.

Заявители считают, что результаты голосования на нескольких участках были изменены, однако поданные в этой связи жалобы в избирательную комиссию и прокуратуру не привели к решению относительно пересчета голосов. В итоге на стороне заявителей оказался ЕСПЧ.

В результате жалобы четырех истцов были удовлетворены, а каждому из них государство теперь должно выплатить по 7,5 тыс. евро. Еще 8 тыс.евро истцы должны получить в качестве компенсации за судебные издержки.

Ранее, в 2014 году, глава ЦИК Владимир Чуров попытался воспрепятствовать передаче дела в ЕСПЧ, обратившись в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в связи с тем, что протоколы истцов якобы являются поддельными.

Согласно официальным итогам выборов 2011 года, "Единая Россия" получила 49,32% голосов, КПРФ - 19,19%, ЛДПР - 11,67%, а "Справедливая Россия" - 13,24%.