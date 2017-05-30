В Петербурге 30 мая будет без осадков

Во вторник, 30 мая, в Северной столице переменная облачность. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе погоды ГУ ЧМС России по Петербургу.

Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 градусов.

Атмосферное давление днем будет понижаться.

Появившаяся ранее информация о том, что непогода из Москвы может перекинуться на Северную столицу, не подтвердилась.