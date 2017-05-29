Роспотребнадзор хочет запретить детям опасные маршруты

Роспотребнадзор предложил ограничить возможность детей участвовать в опасных туристических походах с тем, чтобы сократить риск гибели несовершеннолетних при несчастных случаях на природе, сообщают «Известия».

Соответствующая инициатива содержится в докладе Госсовета "О национальной системе защиты прав потребителей". Документ представили президенту России Владимиру Путину в апреле.

В Роспотребнадзоре заявили, что для развития инициативы ждут от главы государства соответствующих поручений.

"Нуждаются в определении критерии отнесения туристских маршрутов к маршрутам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов). Следует установить особенности, включая случаи запретов прохождения таких маршрутов детьми", — отмечено в документе Госсовета.

Минкультуры, которое курирует туризм, воздержалось от комментариев.