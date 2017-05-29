Будущих водителей могут начать тестировать на агрессивность

В России может появиться новый формат проверки граждан, желающих получить автомобильные права. - разработкой тестов занимаются в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии (ФМИЦПН) им. В.П. Сербского, сообщают «Известия».

По мнению психологов, профилактическая работа с водителями сможет снизить количество ДТП на дорогах.

Так, участник конференции «Психология дорожного движения: вопросы теории и практики», руководитель Института медико-психологической поддержки в Германии Томас Вагнер считает, что превышение скорости даже на 20 км/ч можно считать грубым нарушением.

Если же человек замечен в превышении скорости в пять и более раз, необходимо применять определенные меры. Согласно исследованию, у таких водителей имеются нарушения психики.

Научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФМИЦПН им. В.П. Сербского Дмитрий Калинкин пояснил «Известиям», что в настоящий момент закон не предусматривает направление врачом-психиатром автомобилиста на дополнительные исследования. Проверка у психолога обязательна только для профессиональных водителей.

При этом некоторые эксперты издания считают, что еще один этап при получении прав потребует не только трат бюджетных средств, но и создаст дополнительную почву для коррупции.



