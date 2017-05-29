ПМЭФ на неделю ограничит движение грузовиков по Петербургскому шоссе

Проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ограничит движение грузовых автомобилей в Северной столице

В течение недели, до 5 июня, грузовикам нельзя будет проехать по Петербургскому шоссе между Пулковским шоссе и Витебским проспектом. Водителям рекомендуется пользоваться КАД и Московским шоссе.

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Также в дни ПМЭФ изменен график ремонта дорог. Кроме того, будут действовать серьезные ограничения по числу парковочных мест. В среднем с каждой парковочной точки снимут по 300 мест - всего 1600 мест.

Экономический форум пройдет с 1 по 3 июня, программа ПМЭФ в этом году станет самой насыщенной за всю историю форума. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2017 запланировано на 2 июня.