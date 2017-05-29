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На Благовещенском и Большеохтинском мостах появились QR-коды с аудиогидами

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© Фото: AkuAku.ru

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Аудиоэкскурсии доступны на русском, английском и китайском языках.

В Петербурге Благовещенский и Большеохтинский мосты оборудовали QR-кодами, после перехода по которому можно прослушать аудиоэкскурсию, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

QR-коды расположены на павильоне пультового управления и на металлической конструкции переправ. Экскурсии можно прослушать на трех языках – русском, английском и китайском.

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Ранее, 23 мая, такими же кодами были оборудованы Троицкий и Биржевой мосты. Прежде подобный QR-код появился на Дворцовом мосту.

Чтобы прослушать аудиогид и узнать историю мостов Петербурга, необязательно идти к самим переправам. На сайте Мостотреста выложены и доступны все аудиоэкскурсии с дополнительными фотографиями.

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