Такси в Петербурге перекрасят в белый цвет

Смольный разработал законопроект, который устанавливает единый цвет для городского такси. Окончательный выбор был сделан в пользу белого цвета, передает АБН со ссылкой на комитет по транспорту.

Документ пока находится в разработке. Позже его должен подписать губернатор Северной столицы Георгией Полтавченко. Вопрос о едином цвете для такси Петербурга обсуждается с 2015 года.

Ранее рассматривалась возможность трех цветов – белого, серебристого и черного (для автомобилей бизнес-класса).

Однако было решено оставить один цвет для более простой идентификации.