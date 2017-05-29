Правительство отложило пенсионную реформу

Правительство заморозило обсуждение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) сразу же после его внесения. Концепция была разработана Минфином и Центробанком для перезапуска накопительной пенсии, передают «Известия» со ссылкой на федерального чиновника.

По его данным, публичное обсуждение концепции состоится только после политического решения о реформе пенсионной системы в целом, которое не произойдет до президентских выборов.

Таким образом, ИПК может заработать лишь в 2020 году, а предложенная модель может быть серьезно изменена. При этом официальный Минфин сообщает, что срок введения ИПК пока остается прежним – 2019 год.

Законопроект об ИПК был внесен в правительство Минфином и Центральным банком (ЦБ) в начале апреля. Согласно нему, работодатели после запуска ИПК будут автоматически отчислять 1–6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет.

Забрать назад эти средства будет невозможно — юридически они будут собственностью гражданина.