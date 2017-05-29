В четырех районах Петербурга 29 мая проверят прочность труб

В понедельник, 29 мая, ГУП «ТЭК СПб» проведет проверку теплосетей в Колпинском, Красногвардейском, Приморском и Пушкинском районах.



В Колпинском районе пройдут испытания на распределительных теплосетях, находящихся на теплоснабжении от котельных в поселке Понтонный, Южная улица, 25 и 5 к.2.



В Красногвардейском районе будут испытаны распределительные сети на теплоснабжении котельных Новочеркасский проспект, 29 к.2, Малоохтинский проспект, 12 к.2 и 55 к.2.



В Приморском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной в поселке Лисий Нос, Большой проспект, 19 к.2.



В Пушкинском районе испытания затронут распределительные тепловые сети от котельной в городе Пушкин, Павловское шоссе, 69а.

Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными. При обнаружении парения, вытекания горячей воды или провалов грунта - сообщать по экстренным телефонам 004, 112, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» - 601-93-93.