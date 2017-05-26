Станцию «Маяковская» открыли после проверки

Станция метро Петербурга «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» открыты после проверки.
С 17:42 вход на станцию вновь доступен для пассажиров.
На ее платформе спецслужбы проверяли забытую коробку из-под обуви.
© Фото: Kudainfo.ru
Взрывоопасных предметов в забытой коробке не обнаружено.
Станция метро Петербурга «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» открыты после проверки.
С 17:42 вход на станцию вновь доступен для пассажиров.
На ее платформе спецслужбы проверяли забытую коробку из-под обуви.
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