Серебренников: Обыски в "Гоголь-центре" - это чудовищная несправедливость

Режиссер и художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников назвал обыски в его центре и всю ситуацию вокруг них «чудовищной несправедливостью». Об этом в пятницу, 26 мая, он написал в своем Facebook.

Серебренников поблагодарил всех, кто поддерживал его и коллектив центра, а также присутствовал на митинге у здания "Гоголь-центра".

"Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов, - именно это случилось со мной и моими друзьями, коллегами по проекту "Платформа" <...> Теперь мы будем доказывать, что проект "Платформа" был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости", - ­ написал он.

Режиссер также добавил, что у него не было возможности выйти на связь раньше: "У меня отобрали все средства связи, все компьютеры".

Утром во вторник, 23 мая, к Серебренникову домой пришли сотрудники правоохранительных органов м провели обыск. Их коллеги также провели обыски и в самом "Гоголь-центре".

Позднее "Коммерсантъ" привел разговор актера Евгения Миронова и президента Владимира Путина, который случился в неформальной обстановке после вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

"Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" - спрашивал Миронов у Путина. Ответ президента был краток: "Да дураки".