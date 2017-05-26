Режиссер Учитель: На проверки по запросам Поклонской тратятся огромные деньги

Режиссер Алексей Учитель подтвердил, что правоохранительные органы проводят проверку финансовых документов его киностудии Rock Fims по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской.

«Мы готовы ко всевозможным проверкам и уверены, что все документы у нас в порядке. Но удивляет тот факт, что буквально несколько дней закончилась серьезная полуторамесячная проверка нашей студии Федеральным казначейством, по результатам которой никаких нарушений выявлено не было», заявил Учитель.

Режиссер считает недопустимым тот факт, что депутат Поклонская заставляет различные ведомства заниматься одной и той же работой. «На повторную работу по запросам тратятся такие объемы государственных денег, что скоро они превысят бюджет нашего фильма», - отметил Учитель.

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Ранее Поклонская заявила, что проверить деятельность кинокомпании Учителя ее просят граждане, которые возмущены предстоящей премьерой фильма «Матильда».

Экс-прокурор Крыма уже направила результаты экспертизы по фильму «Матильда» в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали его экспертизу, изучив трейлеры картины и полный текст сценария.

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного РПЦ российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе. При этом в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно.

«Матильда» находилась в разработке с 2010 года. Николая Романова в фильме сыграл немецкий актер Ларс Айдингер. Имя актрисы, назначенной на роль примы-балерины, держалось во время съемок в тайне, однако после первого трейлера стало понятно, что роль Кшесинской исполнила польская актриса Михалина Ольшанска.

В фильме также играют Данила Козловский (поручик Воронцов), Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш и другие. Сегодня, 13 марта, ТАСС сообщило, что премьера картины Алексея Учителя пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, причем это будет первая кинопремьера в современной истории театра.

По словам Учителя, после премьеры в кино «Матильда» в 2018 году будет показана на «Первом канале», но уже в формате 4-х серийного фильма.