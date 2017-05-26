Матвиенко и патриарху Кириллу 27 мая вручат знаки почетных граждан Петербурга

В субботу, 27 мая, в Мариинском дворце вручат знаки отличия новым почетным гражданам Петербурга, сообщают в городском Заксобрании.

В День города, 27 мая, в Мариинском дворце будут лично присутствовать и Валентина Матвиенко, и патриарх Кирилл. Перед вручением почетных знаков они возложат цветы к памятнику Петру I.

В этом году почетными гражданами избраны глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл. Певица Эдита Пьеха и кинорежиссер Александр Сокуров не смогли набрать необходимого количества голосов.

Ранее депутаты Заксобранияот фракции «Справедливая Россия» призывали Матвиенко и Кирилла отозвать свои кандидатуры на звание почетного гражданина Петербурга. «Справедливороссы» отмечали заслуги певицы Эдиты Пьехи, которая 12 раз номинировалась на почетное звание, но до сих пор его не получила.

В 2016 году почетными гражданами Петербурга стали гендиректор регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Владимир Окрепилов и руководитель Петербургской академической капеллы Владислав Чернушенко.

До этого в течение двух лет Законодательное собрание города не присуждало почетного звания.