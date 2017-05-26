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Смольный отказался от выплат компенсаций 25 пострадавшим при взрыве в метро

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© Фото: ok-inform.ru

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Их раны экспертиза посчитала недостаточными.

Только 66 человек из всех обратившихся к властям Петербурга за денежной компенсацией как пострадавшие от теракта в метро, получат денежные выплаты.

При этом 25 пострадавших не получат от города денег. Судебно-медицинская экспертиза показала, что травмы 12 из них не привели к вреду для здоровья, а у 13 обратившихся не нашли каких-либо ран.

Экспертиза также показала, что 10 обратившихся за компенсацией сильно пострадали, вред здоровью средней тяжести был причинен 25 петербуржцам, еще 31 человек получил легкие травмы.

Из резервного фонда правительства города для этих целей было выделено 40 млн  рублей. От государства потерпевшие с тяжелой и средней степенью тяжести получат по 900 тысяч рублей, с легкой — по 450 тысяч. Максимальная выплата от метрополитена — 2 миллиона рублей.

Тем, кто был официально трудоустроен, максимум полагается 94 тысячи единовременно и от 100 до 60% средней зарплаты ежемесячно от фонда соцстрахования.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" (Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). 

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