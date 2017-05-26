Суд отказался рассматривать дело о затягивании решения по референдуму об Исаакие

Октябрьский районный суд Петербурга не стал рассматривать иск депутатов городского ЗакСа в связи с затягиванием рассмотрения заявки на референдум по статусу Исаакиевского собора, передает «Фонтанка» со ссылкой на депутата Максима Резника.

"Неожиданно за день до заседания нам поменяли судью. Судья Николаева определила, что не может вмешиваться в деятельность ЗакСа. С этим мы, конечно, не согласны, будем обжаловать в городском суде", – заявил депутат от «Партии Роста».

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Его организацией занимаются указанные депутаты городского парламента. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа.

При этом комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума, а позже депутаты "Единой России" неоднократно снимали вопрос о референдуме с повестки дня.

При этом на днях в Горизберком обратилась группа граждан, которые хотят проведения референдума об отзыве оппозиционных депутатов Заксобрания. Его вопрос звучит так: "Считаете ли вы необходимым отозвать депутатов Законодательного собрания Петербурга шестого созыва Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Дмитриеву Оксану Генриховну, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича?".