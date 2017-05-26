В ночь после Дня города в Петербурге будут работать автобусы

В связи с празднованием Дня основания Петербурга в выходные горожане и гости Северной столицы смогут воспользоваться двумя группами ночных автобусов.

В ночь с 26 на 27 мая транспорт будет следовать по маршрутам №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метрополитена.

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В ночь с 27 на 28 мая автобусы маршрутов №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154 доставят пассажиров к открытым станциям метро, которое в эту ночь также будет работать.

Интервал с 0:00 до 06:00 составит 30 минут. Оплатить проезд можно покупкой разового билета или электронным проездным.