Госдума ввела уголовную ответственность за создание «групп смерти»

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект вице-спикера Ирины Яровой об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в социальных сетях..

За документ проголосовали 408 депутатов, против не высказался никто.

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Законопроект Яровой дополняет УК РФ новыми статьями 110.1 и 110.2 – «Склонение к совершению самоубийства или содействиие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства».

За них предусмотрен максимальный срок тюремного заключения в виде шести лет лишения свободы. Повышенная ответственность относится к доведению до самоубийства несовершеннолетних и беременных – до восьми лет.

В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства». Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым. Порталу «Санкт-Петербург.ру» удалось взять последнее до задержания интервью Будейкина, где он фактически признался, что виновен в самоубийстве подростков.

Позже, 11 мая, он признал вину в создании «групп смерти»