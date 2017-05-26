Поклонская: О проверке фильма Учителя меня попросили граждане

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская заявила, что отправляла в компетентные органы много обращений по проверке фильма Алексея Учителя "Матильда", потому что об этом ее просят граждане, передает РИА Новости.

Ранее адвокат режиссера Константин Добрынин рассказал, что полиция Петербурга запросила у кинокомпании Учителя Rock Fims документы для проведения проверки. По его словам, действия полицейских связаны с запросом Поклонской.

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«Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки», — заявила депутат ГД.

Она также добавила, что проверки проводятся по факту оскорбления чувств верующих, а также по бюджетным средствам, которые были выделены на финансирование «Матильды».

Ранее адвокат Добрынин заявил, что скрывать компании нечего. «Но только это все вызывает и смех, и раздражение, и усталость. Сколько еще Поклонская будет изучать Уголовный кодекс? Там много же статей. Поэтому боюсь, что много еще чего интересного будет», - заявил адвокат режиссера Учителя.

Поклонская уже направила результаты экспертизы по фильму «Матильда» в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали его экспертизу, изучив трейлеры картины и полный текст сценария.

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного РПЦ российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе.При этом в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно.

Позже стало известно, что монтаж фильма завершен. По словам Учителя, после премьеры в кино «Матильда» в 2018 году будет показана на «Первом канале», но уже в формате 4-х серийного фильма.