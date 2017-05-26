В семи районах Петербурга 26 мая трубы проверят на прочность

В пятницу, 26 мая, будут испытаны теплосети в Выборгском, Гатчинском, Калининском, Красносельском, Невском, Приморском и Пушкинском районах.



В Выборгском районе пройдут испытания на теплосетях, находящихся на теплоснабжении от котельной на Костромском проспекте, 11 к.2.



В Гатчинском районе будут испытаны распределительные сети, находящиеся на теплоснабжении котельной в селе Никольское, улица Меньковская, 10.



В Калининском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной к зданиям Финский переулок, д.4,6,8; улица Ак Лебедева, д.17,19,21; улица Боткинская 4,6, а также от котельной к зданиям: улица Комсомола, 41-51; Финский переулок, 7,9; улица Ак Лебедева, 7-15.



В Красносельском районе испытания затронут магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети от котельных



в границах улиц: Пионерстроя, Здоровцева, Чекистов, проспекте Народного полчения.;



от котельной Володарский, Новая улица, 1 к.2, Российский бульвар, 4/2;



от котельной Можайский, улица 25 Октября, 105, Театральная улица, 15;



от котельной Петергофское шоссе, 27.



В Невском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной



к зданиям Обуховской обороны, 33-39; Книпович, д.1; Хрустальная, д.12; Глазурная, д.32;



к зданиям Обуховской Обороны, 11-19; Качалова,4,6;



к зданиям Обуховской Обороны, 21,23; Слободская 3,5; Глазурная 8,10;



в границах: проспекта Обуховской Обороны, Новобезимянного переулка Общественного переулка, Перевозной набережной;



В Приморском районе испытания затронут теплосети от котельных Сабировская улица, 41 к.2 и Хвойная улица, 35.



В Пушкинском районе пройдут испытание распределительные тепловые сети от котельной в городе Пушкин, Новокондапокшино, 67а и от котельной в поселке Тярлево, улица Спортивная, 20.



С 22 мая ТЭК СПб приступила к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. При этом во вторник, 23 мая, два повреждения труб произошли в Приморском районе Петербурга.

Так, теплосеть прорвало у дома №117 по улице Савушкина, после чего вода залила проезжую часть. Очевидцы сообщали, что некоторые автомобили по кузов едут в воде.

Кроме того, на Богатырском проспекте накануне прорвало трубу - фонтан воды достигал высоты шестого этажа.