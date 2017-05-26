В семи районах Петербурга 26 мая трубы проверят на прочность

В пятницу, 26 мая, будут испытаны теплосети в Выборгском, Гатчинском, Калининском, Красносельском, Невском, Приморском и Пушкинском районах.
В Выборгском районе пройдут испытания на теплосетях, находящихся на теплоснабжении от котельной на Костромском проспекте, 11 к.2.
В Гатчинском районе будут испытаны распределительные сети, находящиеся на теплоснабжении котельной в селе Никольское, улица Меньковская, 10.
В Калининском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной к зданиям
В Красносельском районе испытания затронут магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети от котельных
в границах улиц: Пионерстроя, Здоровцева, Чекистов, проспекте Народного полчения.;
от котельной Володарский, Новая улица, 1 к.2, Российский бульвар, 4/2;
от котельной Можайский, улица 25 Октября, 105, Театральная улица, 15;
от котельной
В Невском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной
к зданиям Обуховской обороны, 33-39;
к зданиям Обуховской Обороны, 11-19;
к зданиям
в границах:
В Приморском районе испытания затронут теплосети от котельных Сабировская улица, 41 к.2 и
В Пушкинском районе пройдут испытание распределительные тепловые сети от котельной в городе Пушкин, Новокондапокшино, 67а и от котельной в поселке Тярлево,
С 22 мая ТЭК СПб приступила к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. При этом во вторник, 23 мая, два повреждения труб произошли в Приморском районе Петербурга.
Так, теплосеть прорвало у дома №117 по улице Савушкина, после чего вода залила проезжую часть. Очевидцы сообщали, что некоторые автомобили по кузов едут в воде.
Кроме того, на Богатырском проспекте накануне прорвало трубу - фонтан воды достигал высоты шестого этажа.