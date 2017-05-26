Май в Петербурге стал самым сухим за последние 40 лет

В этом году в май в Петербурге удивил дефицитом осадков – последний раз такую засуху в этом месяце можно было наблюдать в 1978 году. Об этом в Facebook сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, за 24 дня месяца в Северной столице выпало лишь 2,2 мм осадков – это 6% от нормы. Суше было только в мае 1978 года – тогда выпало 1,7 мм, или 4 % от нормы.

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Колесов прогнозирует, что в ближайшие несколько дней в Петербурге будут дожди, но это существенно не изменит дефицит влаги.

Кратковременные дожди ожидаются в пятницу, 26 мая. Температура воздуха днем будет варьироваться от +15 до +17 градусов.