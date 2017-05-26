В Петербурге полиция проверяет кинокомпанию режиссера Учителя по запросу Поклонской

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов проверяют кинокомпанию Rock Fims Алексея Учителя, передает ТАСС со ссылкой на адвоката режиссера Константина Добрынина.

По его словам, проверка связана с запросом депутаты Госдумы Натальи Поклонской в СК РФ, откуда он был направлен в МВД. Теперь полицейские исследуют документы кинокомпании.

Адвокат добавил, что компании Учителя «абсолютно» нечего скрывать. «Но только это все вызывает и смех, и раздражение, и усталость. Сколько еще Поклонская будет изучать Уголовный кодекс? Там много же статей. Поэтому боюсь, что много еще чего интересного будет», — рассказал Добрынин

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Ранее глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская направила результаты экспертизы по фильму «Матильда» в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали его экспертизу, изучив трейлеры картины и полный текст сценария.

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе.

При этом в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно.

Позже стало известно, что монтаж фильма завершен. По словам Учителя, после премьеры в кино «Матильда» в 2018 году будет показана на «Первом канале», но уже в формате 4-х серийного фильма.