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Центр Петербурга перекроют из-за Большого Велопарада

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© Фото: Neva.Today

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Ограничения будут действовать в ближайшие выходные.

Большой Велопарад, который пройдет в Петербурге в День города, ограничит движение транспорта.

С 08:00 27 мая до 10:00 28 мая автомобили нельзя будет останавливать на Лиговскомм проспекте  от 2-й Советской улицы до улицы Некрасова и по улице Жуковского от Литейного проспекта до Лиговского проспкета

Кроме того, в воскресенье, 28 мая ,движение будет прекращено:

1) с 10:00 до 12:00 по Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до улицы Некрасова и по улице Жуковского от Литейного проспекта до Лиговского проспекта;

2) с 13:00 до 16:00 по Приморскому пррспекту от Яхтенной улицы до Туристской улицы;

3) с 12:00 до 14:00 поэтапно по ходу движения колонны участников будет огранично движение по следующим участкам

- Лиговский проспект от улицы Жуковского до площади Восстания;

- площадь Восстания;

- Невский проспект от площади Восстания до Дворцового проезда;

- Дворцовый проезд;

- Дворцовый мост;

- Биржевая площадь;

- Биржевой мост;

- Мытнинская набережная от Биржевого моста до проспекта Добролюбова;

- проспект Добролюбова от Мытнинской набережной до Ждановской набережной;

- Ждановская набережная от проспекта Добролюбова до Ждановской улицы;

- Ждановская улица;

- Новоладожская улица.;

- Пионерская улица от Новоладожской улицы до Лазаревского моста;

- Лазаревский мост;

- Спортивная улица;

- Гребная улица;

- Константиновский проспект от Гребной улицы до Прожекторной;

- набережная Мартынова от Прожекторной улицы до улицы Рюхина;

- улица Рюхина от набережной Мартынова до Северной дороги;

- Северная дорога от улицы Рюхина до моста в створе Яхтенной улицы;

Схемы ОДД доступна на сайте КРТИ. 

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