Центр Петербурга перекроют из-за Большого Велопарада

Большой Велопарад, который пройдет в Петербурге в День города, ограничит движение транспорта.
С 08:00 27 мая до 10:00 28 мая автомобили нельзя будет останавливать на Лиговскомм проспекте от 2-й Советской улицы до улицы Некрасова и по улице Жуковского от Литейного проспекта до Лиговского проспкета
Кроме того, в воскресенье, 28 мая ,движение будет прекращено:
1) с 10:00 до 12:00 по Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до улицы Некрасова и по улице Жуковского от Литейного проспекта до Лиговского проспекта;
2) с 13:00 до 16:00 по Приморскому пррспекту от Яхтенной улицы до Туристской улицы;
3) с 12:00 до 14:00 поэтапно по ходу движения колонны участников будет огранично движение по следующим участкам
- Лиговский проспект от улицы Жуковского до площади Восстания;
- площадь Восстания;
- Невский проспект от площади Восстания до Дворцового проезда;
- Дворцовый проезд;
- Дворцовый мост;
- Биржевая площадь;
- Биржевой мост;
- Мытнинская набережная от Биржевого моста до проспекта Добролюбова;
- проспект Добролюбова от Мытнинской набережной до Ждановской набережной;
- Ждановская набережная от проспекта Добролюбова до Ждановской улицы;
- Ждановская улица;
- Новоладожская улица.;
- Пионерская улица от Новоладожской улицы до Лазаревского моста;
- Лазаревский мост;
- Спортивная улица;
- Гребная улица;
- Константиновский проспект от Гребной улицы до Прожекторной;
- набережная Мартынова от Прожекторной улицы до улицы Рюхина;
- улица Рюхина от набережной Мартынова до Северной дороги;
- Северная дорога от улицы Рюхина до моста в створе Яхтенной улицы;
Схемы ОДД доступна на сайте КРТИ.