В Петербурге празднование Дня города ограничит движение

Возложения цветов к памятнику Петру Первому, которое пройдет в День города, 27 мая, ограничит движение транспорта, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Движение транспорта по Адмиралтейской набережной и участку Сенатской площади от Адмиралтейской набережной до Конногвардейского бульвара будет прекращено. Схема ОДД доступна на сайте КРТИ.

Также огранчиения движения произойдут в связи с проведением Бала национальностей. В субботу, 27 мая, с 04:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00 будет закрыт участок Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту. А также с 12:00 до 18:00 движение транспорта будет прекращено по Биржевой площади. Схемаобъезда доступна здесь.

В связи с проведением Фестиваля мороженого с 09:00 26 мая до 23:50 27 мая движение транспорта будет прекращено по площали Островского, переулку Крылова и улице Зодчего Росси.Схема ОДД есть на сайте КРТИ.

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Кроме того, движение застопорит и гала-концерт «Классика на Дворцовой». В субботу, 27 мая, с 08:00 до 23:59 движение будет запрещено по Миллионной улице на участке от Мошкова переулка до Дворцовой площади и проезду от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади).Схема ОДД представлена здесь.