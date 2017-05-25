Администрация Петроградского района: В пыли и грязи на Красного Курсанта виноват ветер

Плохое состояние улицы Красного Курсанта вызвано тем, что порывистый ветер снес строительные леса реконструкции зданий. Об этом «Санкт-Петербург.ру» заявил первый заместитель главы администрации Петроградского района Валерий Сапожников.

Он также уточнил, что НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» проводит капитальный ремонт фасадов двух зданий по улице Красного Курсанта - дома 11 и 23. «Порывистый ветер привел к разрыву фасадной защиты строительных лесов по указанным адресам», - добавил первый заместитель главы района.

Сапожников заверил, что подрядные организации «проинформированы об усилении контроля за состоянием фасадной защиты строительных лесов и недопустимости загрязнения территории Петербурга при проведении работ».

Ранее в пресс-службе комитета по благоустройству «Санкт-Петербург.ру» заявили, что за чистоту лица отвечает местная власть, переадресовав вопрос об уборке территории к администрации Петроградского района.

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Активисты: Количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму

После майских праздников губернатор Петербурга Георгий Полтавченко резко отозвался о пыли и грязи на улице Петроградской стороны. «Честно говоря, я был просто удивлен состоянием улицы Красного Курсанта. Грязь, пакеты какие-то летают. Это мне напомнило историю в девяностые годы, когда все было запущено. В чем проблема — не знаю», - цитировали градоначальника СМИ.

По информации «Санкт-Петербург.ру», внимание губернатора улица Красного Курсанта привлекла не случайно – на ней проживает руководитель общественного проекта «Делайте ПРАВИЛЬНО!» Дмитрий Гусев, который на протяжении нескольких лет пытается обратить внимание властей города на пыль и грязь дорог Северной столицы. По его словам, ситуация с пылью характерна для всего Петроградского района.

Уборкой территории в городе, по словам Гусева, занимаются более ста организаций. Формально дворовые территории убирают муниципалитеты (всего в Петербурге 111 муниципальных образований), параллельно ряд домов обслуживают управляющие компании, а уличные территории - ответственность подрядчиков комитета по благоустройству. При этом понять, кто, как и за что отвечает, достаточно трудно.

За несколько дней до замечания Полтавченко в комитете по благоустройству сообщили, что за четыре праздничных дня дорожные предприятия вывезли с городских улиц 113 тонн мусора и около 2,9 тонн смета.