В Петербурге по делу помощника депутата ЗакСа обыскивают интернат ветеранов войны

В Петербурге сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД в четверг, 25, поводят обыски в Доме-интернате ветеранов войны и труда «Красная Звезда». Это произошло в четверг.

Полицейских заинтересовали договоры, которые заключили с ООО «Вассербау-Нева». Эта компания получила 84 млн рублей за ремонт здания, но, по версии следствия, выполнены не были. Заведено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере».

Одним из фигурантов дела является бизнесмен Павел Крючков, помощник депутата-«единоросса» Заксобрания Петербурга Александра Ходоска.

Ранее, 16 мая, сотрудники коррупционного отдела ОЭБ и ПК Адмиралтейского УМВД провели обыски в его квартире, психоневрологическом интернате № 6 на Приморском шоссе в Курортном районе Петербурга, а также в офисе компании на Садовой, 91.

В уголовном деле фигурирует контракт по "выполнению работ по текущему ремонту кровли здания очистных сооружений" интерната стоимостью 4,2 млн рублей.