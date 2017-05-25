Новый газон на «Зенит-арене» обойдется в 9 млн рублей

Новый газон на «Зенит-арене» появится в воскресенье, 28 мая, заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов во время объезда тренировочных площадок для команд-участниц предстоящего Кубка Конфедераций

По его словам, сейчас на поле идет уплотнение грунта. После того, как на нем появится новый газон, начнется его прошивка. Вице-губернатор рассчитывает, что 2-3 июня обновленный стадион передадут оргкомитету ЧМ-2018 для дальнейшей эксплуатации.

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Кириллов добавил, что новый газон выращивался 4 года в окрестностях Гатчины, в поселке Пижма. Его производитель – компания Queens Grass International.

Советник председателя комитета по строительству Павел Саватеев добавил, что новый газон обойдется в 9 млн рублей, из них 3 млн рублей – стоимость работ по его установке.

Старый газон начали срезать в понедельник, 22 мая. В тот же день глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что стадион на Крестовском острове - самый проблемный из всех. Он также добавил, что успеть заменить газон необходимо до 2 июня – в этот день «Зенит-арена» должна быть передана оргкомитету Кубка конфедераций.

Накануне, 23 мая, нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба раскритиковал качество покрытия стадиона «Зенит-арена». По словам футболиста, играть там небезопасно.

Гендир клуба «Зенит» Максим Митрофанов раскритиковал газон на «Зенит-арене». Он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

Северная столица будет принимать матчи Кубка конфедераций с 17 июня по 2 июля. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля - финал.