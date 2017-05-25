Предполагаемых сообщников террориста-смертника вывезли из Петербурга в Москву

Предполагаемых соучастников теракта в петербургском метро вывезли из Северной столицы в Москву. Там возможных террористов ознакомят с готовыми экспертизами и проведут очные ставки с другими арестованными по данному делу, сообщает "Фонтанка".

Накануне, 24 мая, в столичные следственные изоляторы разместили шестерых ранее задержанных в Петербурге подозреваемых в терроризме. Это Махамадюсуф Мирзаалимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудова, Сайфилла Хакимов и Дилмурод Муидинов. Все они проживали в квартире на Товарищеском проспекте, которую взяли штурмом через три дня после взрыва в метро.

В Москве находятся еще пять человек, которые также подозреваются в пособничестве терроризму. Это Аброр и Акрам Азимовы, Садик Ортиков, Шохиста Каримова и проживавший в квартире на Товарищеском Мухаммадюсуф Эрматов.

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Следственный комитет назначал серию экспертиз. Также будут проведены очные ставки между "петербургскими" арестантами и "московскими".

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва пострадало более 100 человек, 16 человек, включая террориста-смертника, погибли.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка под названием "Катиба аль-Имам Шамиль" "Батальон Имама Шамиля"), предположительно связанная с террористами из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Позже, 12 мая, расследование дела было решено продлить на четыре месяца до 3 октября 2017 года.

Накануне, 25 мая, стало известно, что задержанные в Петербурге и Москве сообщники террориста-смертника планировали расстрелять толпу из автоматов. Все задержанные 11 террористов - выходцы из Центральной Азии. Против них возбуждено уголовное дело.