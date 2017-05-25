«Коммерсант»: Украина прекратит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией

Украина планирует с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Киеве.

По информации собеседников издания, такая мера лоббируется секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Формальной причиной для подобного решения может стать нежелание РЖД «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Генеральный директор Федеральной грузовой компании (РЖД) Алексей Тайчер рассказал, что в таком случае компания в течение двух недель вывезет все вагоны с территории Украины, после чего грузовое сообщение между двумя странами будет прекращено.

К такому развитию событий готовится белорусская авиакомпания «Белавиа», которая уже ведет переговоры об увеличении рейсов по маршруту Москва—Минск—Киев.

При этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил украинскому изданию "Обозреватель", что информация о планах отмены железнодорожного сообщения с РФ недостоверна.

"Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался", — заявил он.

При этом в "Блоке Петра Порошенко" на ситуацию с пассажирскими перевозками отреагировали неоднозначно. По словам собеседника издания из этой фракции, "любое обострение отношений с Россией, будь то отключение соцсетей, прекращение железнодорожного сообщения или перспектива введения виз, поднимают рейтинг президента в глазах патриотически настроенного электората".