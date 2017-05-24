Ученые обнаружили защитный барьер вокруг Земли

Руководство NASA сообщило, что Землю покрывает прочнейший барьер, который обеспечивает мощную защиту от всех внешних негативных воздействий, передает ИА Nation News.

Спутники космического агентства заметили вокруг нашей планеты искусственный слой, который обволакивает Землю. Предполагается, что это образование появилось после взаимодействия высокоэнергетического излучения и низкочастотной радиосвязи.

По мнению ученых, человеческая деятельность изменила не только состояние Земли, но и состояние околоземной орбиты.

При этом специалисты NASA отметили, что в некоторых случаях взаимодействие низкочастотного и высокого радиоизлучения может создать барьер вокруг Земли.