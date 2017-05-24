В шести районах Петербурга 25 мая проверят трубы на прочность

В шести районах Северной столицы в четверг, 25 мая, гидравлические испытания сетей.
В Выборгском районе пройдут испытания на магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся на теплоснабжении
· от Педиатрической котельной в границах улиц: проспект Б. Сампсониевский, , , улица А. Матросова;
· в границах улиц: Апраксинская, и ;
· тепловые сети к зданиям поселка Левашово, ;
· от групповой котельной ;
· тепловые сети от котельной в поселок , 30 к СДЮШОР.
В Красносельском районе будут испытаны магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся на теплоснабжении 8-ой Красносельской котельной в границах улиц: улица Свободы, Лермонтова, .Ю.Пионеров, Кингисепское шоссе, Гатчинское шоссе, .
В Московском районе испытают теплосети от 1-Московской котельной, Бассейная, 59 к.2 в границах улиц: ; ; ; .
В Невском районе испытания затронут распределительные тепловые сети от котельных
· в границах улиц: Седова, Крупской, Бабушкина, Дудко;
· в границах: , улиц Крупской, Бабушкина, Ткачей;
· в границах: , улиц Фарфоровской, , ;
· в границах улиц: Седова, О.Бергольц, Пинегина, Ткачей.
В Петроградском районе испытают теплосети от котельной на Большом проспекте П.С., 7/4.
В Пушкинском районе пройдут испытание распределительные тепловые сети от котельной в п. Александровская к зданиям ,33; от котельной в город Пушкин, Кадетский бульвар, 8а, а также от котельной Кадетский бульвар, 26а.
С 22 мая ГУП «ИЭК СПб» приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. При этом накануне, 23 мая, два повреждения труб произошли в Приморском районе Петербурга.
Так, теплосеть прорвало у дома №117 по улице Савушкина, после чего вода залила проезжую часть. Очевидцы сообщали, что некоторые автомобили по кузов едут в воде.
Кроме того, на Богатырском проспекте накануне прорвало трубу - фонтан воды достигал высоты шестого этажа.