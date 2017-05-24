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В шести районах Петербурга 25 мая проверят трубы на прочность

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© Фото: infpol.ru

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Испытания теплосетей коснутся Выборгского, Красносельского, Московского, Невского, Петроградского и Пушкинского районов.

В шести районах Северной столицы в четверг, 25 мая, гидравлические испытания сетей.

В Выборгском районе пройдут испытания на магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся на теплоснабжении 

· от Педиатрической котельной в границах улиц: проспект Б. Сампсониевский, Лесной проспект, улица Литовская, улица А. Матросова; 

· в границах улиц: Апраксинская, Приозерское шоссе и Юкковское шоссе; 

· тепловые сети к зданиям поселка Левашово, улица Мира 26 корп.2 и улица Чкалова д.35; 

· от групповой котельной Школьный переулок, 10; 

· тепловые сети от котельной в поселок Парголово, улицаШишкина, 30 к СДЮШОР. 

В Красносельском районе будут испытаны магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся на теплоснабжении 8-ой Красносельской котельной в границах улиц: улица Свободы, Лермонтова, .Ю.Пионеров, Кингисепское шоссе, Гатчинское шоссе, Октябрьский городок, улица Нарвская. 

В Московском районе испытают теплосети от 1-Московской котельной, Бассейная, 59 к.2 в границах улиц: Московский проспект; Витебский проспект; улица Гастелло; улица Кузнецовская. 

В Невском районе испытания затронут распределительные тепловые сети от котельных 

· в границах улиц: Седова, Крупской, Бабушкина, Дудко; 

· в границах: проспект Обуховской Обороны, улиц Крупской, Бабушкина, Ткачей; 

· в границах: проспекта Обуховской Обороны, улиц Фарфоровской, Бабушкина, Железнодорожный проспект, улица Дудко; 

· в границах улиц: Седова, О.Бергольц, Пинегина, Ткачей. 

В Петроградском районе испытают теплосети от котельной на Большом проспекте П.С., 7/4. 


В Пушкинском районе пройдут испытание распределительные тепловые сети от котельной в п. Александровская к зданиям Волхонское шоссе 31,33; от котельной в город Пушкин, Кадетский бульвар, 8а, а также от котельной Кадетский бульвар, 26а.

С 22 мая ГУП «ИЭК СПб»  приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. При этом накануне, 23 мая, два повреждения труб произошли в Приморском районе Петербурга.

Так, теплосеть прорвало у дома №117 по улице Савушкина, после чего вода залила проезжую часть. Очевидцы сообщали, что некоторые автомобили по кузов едут в воде.

Кроме того, на Богатырском проспекте накануне прорвало трубу -  фонтан воды достигал высоты шестого этажа.

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