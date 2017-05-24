В шести районах Петербурга 25 мая проверят трубы на прочность

В шести районах Северной столицы в четверг, 25 мая, гидравлические испытания сетей.



В Выборгском районе пройдут испытания на магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся на теплоснабжении



· от Педиатрической котельной в границах улиц: проспект Б. Сампсониевский, Лесной проспект, улица Литовская, улица А. Матросова;



· в границах улиц: Апраксинская, Приозерское шоссе и Юкковское шоссе;



· тепловые сети к зданиям поселка Левашово, улица Мира 26 корп.2 и улица Чкалова д.35;



· от групповой котельной Школьный переулок, 10;



· тепловые сети от котельной в поселок Парголово, улицаШишкина, 30 к СДЮШОР.



В Красносельском районе будут испытаны магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся на теплоснабжении 8-ой Красносельской котельной в границах улиц: улица Свободы, Лермонтова, .Ю.Пионеров, Кингисепское шоссе, Гатчинское шоссе, Октябрьский городок, улица Нарвская.



В Московском районе испытают теплосети от 1-Московской котельной, Бассейная, 59 к.2 в границах улиц: Московский проспект; Витебский проспект; улица Гастелло; улица Кузнецовская.



В Невском районе испытания затронут распределительные тепловые сети от котельных



· в границах улиц: Седова, Крупской, Бабушкина, Дудко;



· в границах: проспект Обуховской Обороны, улиц Крупской, Бабушкина, Ткачей;



· в границах: проспекта Обуховской Обороны, улиц Фарфоровской, Бабушкина, Железнодорожный проспект, улица Дудко;



· в границах улиц: Седова, О.Бергольц, Пинегина, Ткачей.



В Петроградском районе испытают теплосети от котельной на Большом проспекте П.С., 7/4.



В Пушкинском районе пройдут испытание распределительные тепловые сети от котельной в п. Александровская к зданиям Волхонское шоссе 31,33; от котельной в город Пушкин, Кадетский бульвар, 8а, а также от котельной Кадетский бульвар, 26а.

С 22 мая ГУП «ИЭК СПб» приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. При этом накануне, 23 мая, два повреждения труб произошли в Приморском районе Петербурга.

Так, теплосеть прорвало у дома №117 по улице Савушкина, после чего вода залила проезжую часть. Очевидцы сообщали, что некоторые автомобили по кузов едут в воде.

Кроме того, на Богатырском проспекте накануне прорвало трубу - фонтан воды достигал высоты шестого этажа.