Станция метро «Площадь Восстания» закрыта из-за бесхозного предмета

В среду, 24 мая, в 15:49 станция петербургского метро «Площадь Восстания» была закрыта в связи с бесхозной коробкой, которая была обнаружена в среднем зале.

В настоящий момент ведется проверка подозрительного предмета.

Кроме того, закрыт переход на станцию «Маяковская».