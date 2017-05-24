Шойгу обещает в ближайшее время назвать причину катастрофы Ту-154

Окончательная причина падения Ту-154 над Черным морем установлена на 99%, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Мы буквально несколько недель назад завершили работу на месте, работу в акватории на дне по поиску всех необходимых деталей», — заявил Шойгу на «правительственном часе» в Совете Федерации.

При этом министр обороны упрекнул тех, кто озвучивал ранее недостоверные сведения о якобы установлении причин авиакатастрофы. «Мы в ближайшее время уже получим последние данные и озвучим окончательную версию», - пообещал Шайгу

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился 25 декабря 2016 года. На борту воздушного судна находились 92 человека, среди которых были музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

В настоящий момент известно, что версия о теракте не подтвердилась, как и версия о некачественном топливе.