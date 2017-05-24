Спикер ЗакСа Макаров публично отругал сотрудницу Смольного за трикотажную кофту

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров публично раскритиковал внешний вид сотрудницы комитета по градостроительству и архитектуре.

Глава КГА Владимир Григорьев вместе со своими коллегами присутствовал в пленарном зале заседаний во время обсуждения проекта закона о публичных слушаниях. Спикера Макарова возмутил внешний вид начальника юридического управления КГА Елены Щедровой.

«Я хочу обратить внимание на вашу помощницу, с которой вы так мило беседуете. Вы бы еще в ЗакС в тапочках и халате пришли. Или в пижаме!», — передает слова Макарова Росбалт.

По мнению спикера, «в таком виде» появляться в ЗакСе нельзя. Он отметил, что госслужащие обязаны соблюдать определенный дресс-код. При этом женщина была одета в черные брюки, балетки и кардиган темного цвета.

Вышедшая на трибуну после этого депутат Оксана Дмитриева сразу спросила у Макарова: «А мой костюмчик вас устраивает?». Ответа на этот вопрос она не получила.

Ранее Макаров уже отличался своим пристрастием делать замечания по поводу внешнего вида. Так, в преддверии Дня Победы он сделал замечание депутату Борису Вишневскому из-за отсутствия георгиевской ленточки. Макаров спросил, почему Вишневский не надел символ победы над «коричневой чумой фашизма». В ответ парламентарий заявил, что для него есть и другие не менее важные символы этой Победы.